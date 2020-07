Xbox Series X: il prossimo evento si terrà nella settimana del 20 luglio?

Si torna a parlare dell'evento Xbox Series X di luglio, il prossimo show della casa di Redmond non ha ancora una data ben fissata ma vari insider e giornalisti del settore hanno fatto capire di saperne qualcosa di più a riguardo.

Jez Corden di WindowsCentral ha dichiarato che lo show non si terrà assolutamente a inizio luglio bensì nella seconda metà del mese prendendo come probabile la settimana lavorativa che va dal 20 al 26 del mese. Lo stesso ha fatto ora Jeff Grubb, che ha aggiornato il suo famoso calendario inserendo l'evento "Xbox Game Studios Reveal" per la settimana del 20 luglio.

Sarà effettivamente così? Difficile dirlo, Corden come sappiamo è molto affidabile nelle sue previsioni legate a Microsoft mentre Jeff Grubb non ha un track record particolarmente positivo nelle ultime settimane, le sue previsioni su date e giochi annunciati non sono quasi mai state rispettate e dunque resta da capire quanto sia effettivamente affidabile il calendario stilato.

Sappiamo invece cosa vedremo durante l'evento Xbox di luglio, ovvero i primi giochi First Party per Xbox Series X in azione, con spazio dedicato ad Halo Infinite, Hellblade 2 Senua's Saga e nuovi giochi Microsoft tra i quali si mormorano anche Perfect Dark, Fable e Forza Motorsport 8.