Xbox Series X provata! Le impressioni su giochi, dimensioni, interfaccia e Quick Resume

Abbiamo trascorso un lungo weekend in compagnia di Xbox Series X (versione preview) e siamo ora in grado di darvi le nostre prime impressioni a caldo in un lungo video, in attesa di parlarvi della console in diretta su Twitch il 5 ottobre e di proporvi un hands-on più corposo tutto da leggere.

In questi giorni abbiamo messo alla prova Xbox Series X testando vari aspetti della console, dalla rumorosità ai tempi di caricamento della nuova console Microsoft, passando per l'interfaccia, lo spazio libero su disco, il Quick Resume e il controller, non trascurando l'aspetto estetico, il peso, le dimensioni, la qualità costruttiva e l'attenzione ai dettagli, con i consueti easter egg e messaggi nascosti "sotto la scocca" come abbiamo visto anche su Xbox One/One S e Xbox One X.

Ovviamente non potevamo dimenticare i giochi, abbiamo messo sotto stress Xbox Series X con titoli current-gen come Destiny 2, in attesa di poter provare la console con giochi next-gen (nativi o ottimizzati per Xbox Series X/S). Le prime impressioni sono certamente positive ma non vogliamo dirvi di più e vi rimandiamo al video in apertura per saperne di più. In calce alla notizia trovate invece una serie di immagini, anche queste scattate "a caldo" non appena abbiamo ricevuto la console in redazione.

