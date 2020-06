Xbox Series X e PS5: l'analista Benji-Sales tra prezzo e reveal di Lockhart

Scambiando "quattro chiacchiere digitali" con i suoi follower di Twitter, il noto analista videoludico Benji-Sales ha provato a ragionare sulla possibile data di annuncio del prezzo di PS5 e Xbox Series X per legare il tutto ai rumor e ai leak sempre più circostanziati su Xbox Lockhart.

In una serie di messaggi condivisi sui social, l'analista indipendente ha spiegato che "non credo davvero che conosceremo i prezzi di PlayStation 5 e Xbox Series X fino ad agosto". A detta di Benji-Sales, la certezza manifestata in queste sue affermazioni è presto spiegata dalla semplice constatazione che "l'intera guerra alla segretezza sui prezzi a cui stiamo assistendo è davvero fastidiosa per i consumatori, ma non c'è nulla che possa costringere Sony e Microsoft a rivelare il prezzo prima di allora. I preordini potrebbero iniziare ad agosto ma rappresenterebbero comunque un lasso di tempo molto ampio per un eventuale lancio a novembre".

Sempre a detta dell'analista videoludico, c'è poi un altro fattore da tenere in considerazione ed è quello rappresentato dal reveal di Lockhart o Xbox Series S: "Microsoft non farà assolutamente nessun annuncio sul prezzo di Series X finchè non svelerà Lockhart. Tutti i report indicano che l'annuncio di Lockhart sarà ad agosto e in questo scenario, anche Sony non ha alcun motivo per fare annunci sul prezzo di PS5 prima di allora".

In chiusura d'intervento, Benji-Sales offre poi il suo punto di vista sull'ipotetico prezzo di lancio di Xbox Series X e Lockhart, indicando 499 dollari per XSX e un prezzo che dovrebbe oscillare tra i 299 e i 350 dollari per il "modello economico" della famiglia di console nextgen di Microsoft.