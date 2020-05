Xbox Series X e PS5: l'impatto del Coronavirus sarà evidente nel 2021 per Phil Spencer

Nel corso di una recente intervista ai microfoni del portale Markets-Businessinsider, Phil Spencer ha spiegato che il reale impatto dell'emergenza Covid-19 sull'industria videoludica non è ancora ben visibile e, in tal senso, ce ne renderemo conto solo il prossimo anno con i giochi PlayStation 5 e Xbox Series X.

Stando infatti al boss della divisione gaming di Microsoft, i giochi in uscita nel corso dell'estate e dell'autunno hanno subito un rallentamento, ma il loro sviluppo è andato abbastanza avanti da non rendere l'emergenza un reale pericolo per il prodotto. Discorso ben diverso riguarda tutti i titoli in arrivo dal prossimo marzo 2021, il cui sviluppo non è ancora in fase avanzata e sia lo Smart Working che la quarantena più in generale potrebbero portare a grossi ritardi e, in alcuni casi, persino ad una cancellazione. Per far comprendere meglio quelle che sono le criticità dell'industria in questo momento, Spencer fa l'esempio della fase di motion capture, attraverso la quale gli attori prestano il proprio corpo per creare le animazioni di gioco:

"In questo momento il mocap è sostanzialmente bloccato. Non ci sposteremo in uno studio per il motion capture. Chiunque abbia già catturato tutte le animazioni con questa tecnica e ha solo bisogno di rifinirle, si trova in una posizione di netto vantaggio. Discorso simile vale per chi deve ancora fare grossi lavori sul comparto sonoro - ad esempio la registrazione della colonna sonora - si trova in una fase di stop."

Nonostante tutto, però, Spencer si dice fiducioso sul futuro dell'industria ed è sicuro che in futuro ci sarà comunque un'uscita costante di nuovi titoli, sebbene il loro numero possa non essere paragonabile a quello dei mesi precedenti all'emergenza Coronavirus.