Xbox Series X e PS5: nuova analisi di DS sulle enormi potenzialità dell'SSD nextgen

Nel loro nuovo video di approfondimento dedicato alle console nextgen, i ragazzi di Digital Foundry ipotizzano gli avanzamenti grafici, ludici e persino narrativi che saranno possibili su PS5 e Xbox Series X grazie ai nuovi SSD iperveloci.

Sia Sony che Microsoft, infatti, hanno confermato di voler implementare delle memorie a stato solido nell'hardware delle loro prossime piattaforme casalinghe: il colosso tecnologico giapponese ha mostrato nei mesi scorsi l'incredibile velocità del nuovo SSD di PS5 con una demo di Marvel's Spider-Man, mentre la casa di Redmond ha avvalorato, seppure solo indirettamente, le voci di corridoio che davano Samsung impegnata nella produzione di memorie NVMe per Xbox Series X (che poi dovrebbero essere le stesse di PlayStation 5).

Pur senza entrare nel dettaglio della potenza computazionale dei sistemi nextgen e delle loro specifiche hardware, il collettivo di Digital Foundry si è "limitato" a suggerire come la velocità degli SSD equipaggiati da XSX e PS5, presumibilmente superiore di ben 40 volte rispetto agli hard disk di PS4 e Xbox One, possa contribuire a migliorare in maniera sensibile i videogiochi del futuro.

Oltre all'ovvio beneficio rappresentato dalla riduzione delle fasi di caricamento, i giochi su console nextgen dovrebbero trarre un enorme vantaggio dagli SSD NVMe: il team di DF tocca infatti argomenti come lo streaming quasi istantaneo delle texture, la transizione immediata tra le aree di una gigantesca mappa open world, la facilità di accesso a funzionalità avanzate come il Variable Rate Shading (sia nella sua versione attuale di AMD che in quella proprietaria, o anche solo customizzata, di Microsoft).

Tra gli altri "fattori di crescita generazionale" citati da Digital Foundry come punti qualificanti degli SSD di nuova concezione, troviamo anche l'aumento esponenziale della distanza di visuale (LOD) e delle storie rese più realistiche dalla presenza a schermo di un numero maggiore di personaggi, sia nelle sessioni di gioco che nelle fasi in cinematica.