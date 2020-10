Xbox Series X e PS5: Phil Spencer prevede il sold-out e torna a parlare di esclusive

Nel corso delle ultime ore è apparsa sulle pagine di GameReactor una nuova intervista a Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft che è tornato a parlare di esclusive e next-gen.

Stando alle parole di Spencer, il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X sarà un successo in entrambi i casi, dal momento che Sony e Microsoft piazzeranno ogni singola unità distribuita nei negozi:

"Consideriamo le prossime festività natalizie, durante le quali arriveranno nei negozi PlayStation 5 e Xbox Series X. Sia Sony che Microsoft venderanno quante più console possibili e prevedo che entrambi piazzeranno ogni singola console prodotta nel 2020."

Spencer ha anche parlato delle esclusive e dei loro benefici sulla diffusione di una macchina:

"L'eccitazione per il gaming in generale è superiore rispetto a quella per i giochi in esclusiva. Soprattutto oggi con il Covid-19 ed il numero più elevato di videogiocatori a causa di lockdown e restrizioni. Dal punto di vista delle esclusive, è indubbio che si tratti di uno strumento utile per il marketing e che possono essere grandi prodotti. Ma vedendo la questione da un livello più alto, possiamo dire che l'esperienza migliora se più utenti giocano nell'ecosistema Xbox? Penso di sì. Ed è per questo che rendiamo i nostri giochi disponibili anche su PC e Android."

Sembra quindi che il boss di Xbox voglia puntare a colonizzare quante più piattaforme possibile con i servizi Microsoft e si è detto aperto alla possibilità di portare il suo Xbox Game Pass persino sulle console Nintendo e Sony, sebbene si tratti di un'ipotesi poco probabile.

