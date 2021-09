Xbox Series X, PS5 e Switch uniti nel tweet di Microsoft per il National Video Games Day

Per celebrare il National Video Games Day statunitense, i canali social di Microsoft pubblicano un tweet che sta facendo velocemente il giro della rete. Nel messaggio condiviso dalla casa di Redmond viene infatti immortalata la "postazione definitiva" di ogni appassionato di videogiochi.

L'eloquente scatto mostrato dal team Xbox ritrae una TV ad alta definizione connessa, nell'ordine, ad uno smartphone (in rappresentanza del sempre più importante gaming su sistemi mobile) e ad una fiammante PlayStation 5, seguite poi da una immancabile Xbox Series X, dal modello di lancio di Nintendo Switch e, infine, da un poderoso PC desktop spinto da una GPU NVIDIA.

Ad accompagnare l'immagine troviamo poi un messaggio in cui i rappresentanti della divisione videoludica di Microsoft, coinvolgendo con un hashtag le community di PlayStation e Nintendo, spiegano che "le migliori postazioni per appassionati di videogiochi fanno spazio a tutti. Buon National Video Games Day".

La nuova iniziativa promossa dalla casa di Redmond si riallaccia inevitabilmente alla visione delineata nei mesi scorsi da Phil Spencer con la critica alla console war: in una serie di interviste concesse in vista della commercializzazione delle console nextgen, il boss della divisione Xbox ha ritenuto opportuno sottolineare quanto possa essere inutile e dannosa la console war tra fan Xbox e PlayStation, specie in funzione del grande sforzo che dovrà compiere l'intera industria dell'intrattenimento digitale per evolversi e abbracciare idee più originali da qui ai prossimi anni.