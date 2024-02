Xbox Series X: alcuni publisher stanno cancellando le versioni fisiche dei loro giochi?

Secondo i listini di GameStop USA, le versioni Xbox di alcuni giochi di publisher indipendenti sarebbero state cancellate, di conseguenza la catena ha aggiornato i propri listini bloccando i preordini.

Attualmente, nei database di GameStop USA alcuni giochi fisici per Xbox vengono indicati come "cancellati, a lista inclusde:

Welcome to ParadiZe e Taxi Life A City Driving Simulator di Nacon, Smalland Survive the Wilds di Merge Games, Tintin Reporter Cigars of the Pharaoh di Microids e Hammerwatch 2 Chronicles di Nordic Game Supply. Anche su Amazon.com le versioni Xbox di questi giochi risultano attualmente non disponibili mentre le versioni fisiche per PlayStation sono ancora preordibili.

Il futuro di Xbox sembra essere solamente digitale e la stessa Microsoft ha ridimensionato lo staff della divisione giochi retail di Xbox, inoltre sembra siano sempre meno i rivenditori e distributori europei interessati a giochi fisici per Xbox Series X, prodotti che apparentemente non offrono grandi margini di guadagno sopratutto a fronte di vendite piuttosto contenute.

In Nord America, rivenditori come Walmart hanno rimosso i giochi per Xbox dai propri scaffali, pur continuando a vendere hardware, accessori, gift card per gli abbonati e credito digitale Xbox Store. A questo punto non ci resta che attendere cosa ha da dirci Phil Spencer la prossima settimana per capire meglio quale sarà il futuro del brand verdecrociato.