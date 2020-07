Xbox Series X: facciamo il punto della situazione su Halo, Fable e gli altri annunci

Si è concluso da poco il tanto atteso Xbox Game Showcase, ovvero l'evento dedicato ai giochi di Xbox Series X che ci ha permesso di dare una prima occhiata al gameplay di Halo Infinite e di assistere all'annuncio di numerose altre esclusive.

Tra State of Decay 3, Avowed, Forza Motorsport e il nuovo Fable di Playground Games, sono stati diversi gli annunci fatti nel corso del pomeriggio. Vista la mole di contenuti presentata all'evento, che ha permesso anche di scoprire maggiori dettagli sul supporto che riceveranno alcune esclusive già disponibili sulle console dell'attuale generazione Microsoft come Gears 5 e Ori and the Will of the Whisps, abbiamo realizzato per voi un video riassuntivo di questo appuntamento estivo. Nel corso del filmato avrete l'opportunità di scoprire in una manciata di secondi tutti i titoli proposti da Microsoft nel pomeriggio, tra i quali non troviamo solo produzioni degli Xbox Game Studios ma anche titoli delle terze parti, tra le cui fila non mancano giochi in arrivo in esclusiva temporale su Xbox Series X.

Prima di lasciarvi al filmato, disponibile sul canale YouTube di Everyeye, vi invitiamo a dare un'occhiata alle nuove informazioni su Halo Infinite emerse grazie ad un recente aggiornamento della pagina ufficiale Steam del gioco.