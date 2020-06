Xbox Series X: quando si terrà l'evento di luglio?

A giugno Microsoft non ha organizzato eventi digitali dedicati a Xbox Series X, saltando così uno degli appuntamenti mensili della serie Xbox 20/20, come noto la casa di Redmond terrà però uno show a luglio interamente (o quasi) dedicato alla lineup first party. Ma quando andrà in onda la trasmissione?

Al momento non ci sono date fornite da Microsoft tuttavia Jez Corden (da sempre vicino al mondo Windows e Xbox) fa sapere di "non aspettarsi l'evento all'inizio di luglio", facendo quindi pensare ad una possibile data fissata per la seconda metà del mese, anche in questo caso però nessun altro indizio è emerso sul possibile giorno x.

Cosa vedremo durante l'evento Xbox 20/20 di luglio? Sicuramente ampio spazio verrà dato ai giochi first party per Xbox Series X tra cui sicuramente Halo Infinite e presumibilmente nuovi annunci, tra questi si mormorano il nuovo Forza Motorsport e il ritorno di Perfect Dark e Fable, difficile però dirlo con esattezza.

Non dovremo invece scoprire il prezzo e la data di lancio di Xbox Series X, dettagli questi che verranno, sempre secondo i soliti bene informati, diffusi nel corso del mese di agosto.