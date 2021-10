Xbox Series X: quando tornerà disponibile la console next-gen Microsoft?

PlayStation 5 non si trova ma non si può dire che le cose vadano meglio con Xbox Series X, la console Microsoft è di difficile reperibilità in tutto il mondo e i drop sono ancora meno frequenti rispetto a quelli di PS5. Quando tornerà disponibile Xbox Series X?

Difficile fare una previsione certa, nel 2021 i drop di Xbox Series X sono stati piuttosto rari, alcune console sono arrivate nei negozi ma si parla di pochissime unità, volatilizzate in una manciata di minuti. Non è andata meglio con gli store online, anche qui i consumatori si sono scontrati con tempi di attesa piuttosto lunghi e rifornimenti ridotti al lumicino.

Ci avviciniamo al periodo più caldo dell'anno per quanto riguarda le vendite di console e videogiochi e sono in molti a pensare (o sperare) che Microsoft possa rifornire i rivenditori in tempo per la stagione natalizia e per il Black Friday. Difficile dire se le cose andranno esattamente così, certo è che a novembre ci aspettiamo almeno un drop sul Microsoft Store e magari presso altri rivenditori, anche se scorte dovrebbero comunque essere sempre ridotte.

Una soluzione per entrare in possesso di Xbox Series X con tempistiche più rapide potrebbe essere quella di abbonarsi a Xbox All Access, disponibile solo da GameStop questa formula di abbonamento include Xbox Series X e Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di 32,99 euro al mese per 24 mesi, la console resterà di vostra proprietà al termine del periodo indicato.