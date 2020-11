Xbox Series X Recensione: il Top di Gamma di Microsoft!

Dopo diverse settimane trascorse in compagnia della console next gen di Microsoft siamo pronti a darvi il nostro giudizio definitivo su Xbox Series X!

La macchina progettata dalla casa di Redmond per confrontarsi con la concorrenza diretta di Sony e della sua PS5 promette di erogare una potenza superiore e nulla lascia presagire che non sarà in grado di farlo. Nonostante l'approccio conservativo su pad e interfaccia, il colosso tecnologico americano ha saputo realizzare un sistema avveniristico, ben ingegnerizzato, silenzioso e impeccabile nella gestione di consumi e temperature.

Tra tempi di caricamenti fulminei, retrocompatibilità ben sfruttata e una responsività senza precedenti nell'industria delle console casalinghe, Xbox Series X dimostra di essere una piattaforma "a prova di futuro", merito di un hardware eccelso e del suo innegabile fiore all'occhiello rappresentato da servizi come Xbox Game Pass che, proprio in vista dell'uscita per il 10 novembre, guadagnerà anche l'accesso al catalogo di EA Play.

Certo, la lineup di lancio non raggiunge i medesimi standard qualitativi e può lasciare interdetti per l'assenza di esclusive di peso (qualcuno ha detto Halo Infinite?), ma la continuità con la ludoteca delle passate generazioni Xbox, il supporto esteso delle terze parti e la spaventosa potenza di fuoco delle software house first party dopo l'acquisizione di ZeniMax e Bethesda non lasciano adito a dubbi sulle prospettive rosee della console.

Cosa ne pensate del lavoro svolto da Microsoft con Xbox Series X? Ritenete che sia sufficiente per garantire alla casa di Redmond il successo nella prossima generazione di console o, al contrario, reputate più forte la concorrenza di Sony e Nintendo con PlayStation 5 e Switch? Prima di lasciarvi ai commenti, al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Xbox Series X a firma di Francesco Fossetti.