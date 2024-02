Xbox Series X Refresh sarà bianca, All Digital e venduta a prezzo ridotto? Gli ultimi leak

Sullo sfondo delle anticipazioni di Microsoft sulle nuove soluzioni per hardware e controller Xbox in arrivo a Natale assistiamo all'ennesima infornata di leak in merito al più volte rumoreggiato modello Refresh di Xbox Series X.

Ad alimentare questa nuova ridda di indiscrezioni ci pensano i giornalisti di eXputer, o meglio, le 'gole profonde' da loro interpellate in merito ai piani che Microsoft intende attuare da qui ai prossimi mesi.

Stando alle informazioni ottenute dalla redazione di eXputer, a loro dire supportate da filmati riservati che preferiscono non rendere pubblici, la casa di Redmond starebbe attualmente progettando un nuovo modello di Xbox Series X con design aggiornato.

Il form factor del modello Refresh di Xbox Series X dovrebbe essere caratterizzato da una colorazione bianca per la scocca e il controller, ma soprattutto dall'assenza di un lettore di dischi: quanto all'hardware, le fonti anonime riferiscono che Microsoft starebbero apportando delle migliorie al sistema di dissipazione e ad alcune componenti interne come la scheda Nexus.

Alla luce dell'assenza di un lettore di dischi e delle migliorie e ottimizzazioni apportate all'hardware degli attuali modelli di Xbox Series X, il team di eXputer ritiene che il Refresh 'All Digital' di XSX potrebbe essere commercializzato a un prezzo che dovrebbe oscillare tra i 399,99 e i 449,99 dollari, con una riduzione tra i 50 e i 100 dollari rispetto all'odierno prezzo di listino di XSX negli Stati Uniti. Quanto al lancio, le 'gole profonde' suggeriscono che la commercializzazione sarebbe prevista in estate, presumibilmente tra i mesi di giugno e luglio.

Le ultime indiscrezioni raccolte da eXputer vanno così ad aggiungersi alle anticipazioni condivise nei mesi scorsi dall'insider Shpeshal Nick su un lettore dischi esterno per Xbox Series X Refresh: come di consueto, invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di rumor o anticipazione proveniente da sedicenti leaker e a considerarli come tali.