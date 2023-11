Xbox Series X Refresh, Gears 6 e Marcus Fenix Collection ai TGA? Le ipotesi di un insider

Con Microsoft che suona la carica per i Game Awards 2023 e la community che attende con impazienza di assistere all'evento di Geoff Keighley, l'insider Colteastwood prende spunto dalle ultime anticipazioni e dai rumor sui TGA per elencare quelli che, a suo giudizio, potrebbero essere i reveal più probabili a tema Xbox.

Lo youtuber e insider Colteastwood riflette sulla grande importanza dell'appuntamento mediatico che si terrà il 7 dicembre in quel di Los Angeles e, partendo dalle informazioni carpite dalle sue fonti anonime e dai tanti rumor che stanno circolando in rete in questi giorni (ma non solo), ritiene che la casa di Redmond sarà tra le assolute protagoniste dei TGA 2023.

A detta del celebre creatore di contenuti, tra le ormai ex World Premiere dei The Game Awards 2023 a tinte verdecrociate dovremmo attenderci il filmato di presentazione ufficiale di Xbox Series X Refresh, la console leakata dai documenti della causa FTC-Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard King.

Sempre stando a Colteastwood, nel corso della cerimonia losangelina organizzata a presentata da Keighley dovremmo poter assistere al primo video di Gears 6 e al Reveal Trailer della Marcus Fenix Collection, ossia la raccolta con grafica e gameplay attualizzati dei primi capitoli della serie sparatutto di Gears of War.

È però lo stesso youtuber a precisare che le sue sono delle 'semplici' supposizioni e che, di conseguenza, non ci sarebbe nulla di ufficiale (o anche solo 'ufficioso') in merito ai reveal del modello aggiornato di Xbox Series X e dei nuovi videogiochi della saga di Gears. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sui 5 giochi che vorremmo assolutamente vedere ai Game Awards 2023.