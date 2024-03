Xbox Series X Refresh, il lancio è vicino? Un nuovo Dev Kit è stato certificato in Corea

Siamo ancora in attesa di novità per quanto riguarda l'avvenire di Xbox sul fronte tech. Da metà febbraio sappiamo in via ufficiale che Microsft si prepara a lanciare nuove soluzioni hardware e controller Xbox a Natale, ma non si conoscono né il design di Series X Refresh né la data d'uscita. Tuttavia, qualcosa si starebbe muovendo nelle retrovie.

In modo del tutto inaspettato, l'account X di Xbox News for Koreans ha rilasciato un post nel quale è stato dichiarato in via ufficiale quanto segue: "il nuovo Xbox Dev Kit di Microsoft (XDK) è stato certificato oggi dalla National Radio Research Agency in Corea". Dopo i report che vedrebbero Xbox Sereis X Refresh prevista per giugno o luglio 2024, ecco che giungono informazioni inedite sulla comparsa di alcuni Dev Kit sulla ventura console Xbox.

Sempre dalle parti di Xbox News for Koreans arrivano ulteriori dettagli: oltre al link alla fonte ufficiale, attraverso il quale è possibile confermare che la certificazione dall'NRRA è avvenuta quest'oggi, l'account X sopracitato riporta afferma che Xbox Series X|S "sono state certificate dalla Nation Radio Researc Agency in Corea il 10/11 giugno 2020. L'uscita di Xbox Series X|S era prevista in Corea per il 10 novembre 2020". In poche parole, le tempistiche dell'NRRA avvalorerebbero i report sull'uscita di Xbox Series X Refresh per luglio 2024. In attesa di ulteriori notizie, non ci resta che attendere i mesi che verranno per ricevere conferme in via ufficiale dalla casa di Redmond.

