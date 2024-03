Xbox Series X Refresh: un leak svela la console bianca senza lettore, ecco le prime foto - Aggiornata

Aggiornamento: le foto della Xbox Series X All Digital sono state diffuse in esclusiva da eXputer e non da Insider-Gaming, ci scusiamo per l'errata attribuzione della fonte. Segue la notizia originale.

A pochi giorni dalla certificazione di un nuovo brevetto SDK da parte di Microsoft in Corea del Sud, in rete hanno trovato diffusione una serie di immagini che sembrano ritrarre la nuova versione all-digital di Xbox Series X.

Guarda le fotoGli scatti, condivisi dalla redazione di eXputer, confermerebbero i rumor circolati nei mesi scorsi. La console, immortalata da tre differenti angolazioni, ha la medesima forma a parallelepipedo rettangolo di Xbox Series X, distinguendosi tuttavia per il colore bianco e l'assenza del lettore dei dischi. Questa nuova presunta iterazione della console abbraccerebbe dunque la medesima filosofia all-digital della piccolina della casa, Xbox Series S, senza tuttavia scendere a compromessi in materia di potenza bruta.

La fonte ha preferito mantenere l'anonimato dell'autore delle fotografie, che sembrano essere state scattate in un centro per i test. Dagli scatti non emergono ulteriori dettagli oltre al colore e all'assenza del disk tray, ma a detta dei report dei mesi scorsi sotto al cofano si celerebbe anche un dissipatore più efficiente. Gli stessi report hanno anche parlato di un prezzo inferiore a Xbox Series X e di un lancio previsto tra giugno e luglio 2024, ma nulla di tutto ciò ha ancora trovato conferma. Restiamo in attesa di un eventuale comunicato da parte di Microsoft.

