Xbox Series X Refresh quando esce e quanto costerà? Parla il leaker delle foto

Da tempo al centro delle voci di corridoio, un leak di Exputer ha svelato le prime immagini di Xbox Series X Refresh, la versione only-digital di Xbox Series X ancora non mostrata ufficialmente da Microsoft. Le stesse fonti della testata avrebbero inoltre svelato ulteriori dettagli in merito a prezzo e possibile data d'uscita.

Exputer non ha informazioni totalmente precise sui piani di Microsoft riguardo la distribuzione del nuovo modello, tuttavia stando a quanto emerso finora il colosso di Redmond avrebbe intenzione di distribuire Xbox Series X Refresh durante l'estate 2024. Non è ancora nota una data d'uscita definitiva, ma in ogni caso l'esordio sul mercato sarebbe distante soltanto qualche altro mese ancora.

In merito al prezzo, invece, anche in questo caso Exputer non ha ancora certezze concrete in merito, tuttavia stando a quanto appreso dalle proprie fonti Microsoft distribuirà il nuovo modello only-digital a un prezzo inferiore rispetto a quanto è venduta attualmente Xbox Series X, fissato sui 499 dollari negli Stati Uniti. Si resta ancora nell'ambito delle pure speculazioni, tuttavia quanto appreso da Exputer è in linea con i precedenti rumor sull'uscita di Xbox Series X Refresh, che parlavano di una distribuzione della console in un periodo compreso tra giugno e luglio 2024.

Se questi dettagli dovessero corrispondere al vero, è altamente probabile che Microsoft alzerà ufficialmente il sipario su Xbox Series X Refresh già nei prossimi mesi, in modo così da preparare al meglio l'esordio del suo nuovo modello Xbox.

