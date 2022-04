Xbox Series X: grande restock negli USA, nuovi rifornimenti in arrivo anche in Italia?

I portali di ecommerce, i negozi di elettronica e le maggiori catene di distribuzione del Nord America segnalano l'arrivo di un grande restock di Xbox Series X: il rifornimento coinvolgerà anche l'Italia?

Nel consueto aggiornamento mensile sulla disponibilità di PS5, Xbox Series X e GPU di fascia alta, la redazione statunitense di IGN.com ha fatto il punto della situazione e, riferendosi alla console nextgen di Microsoft, ha confermato l'arrivo di un massiccio restock che ha coinvolto le principali catene commerciali degli States, del Canada e del Messico.

Basta fare un rapido giro dei portali online dei maggiori store nordamericani per rendersi conto della portata di questo restock, con Xbox Series X in testa alle classifiche delle console vendute su siti come Amazon o Gamestop (fino al sold-out). Nonostante l'incredibile domanda, la console della casa di Redmond continua ad essere disponibile nel listino digitale di catene come Walmart, Newegg e Target, sia nella "versione base" (console + controller) che in bundle con giochi e accessori abbinati.

Il grande restock nordamericano, e il contemporaneo arrivo di Xbox Series X ricondizionate su Microsoft Store, alimenta le speranze dei videogiocatori nel Vecchio Continente per l'arrivo di importanti rifornimenti della console nextgen presso le catene di ecommerce e i maggiori negozi di elettronica in Europa e, quindi, in Italia.