Xbox Series X, retro della console e controller: uno sguardo dal CES 2020

In occasione dell'edizione 2020 del Consumer Electronic Show, ha avuto luogo una conferenza stampa di AMD, dedicata alle novità che il colosso tecnologico ha in serbo per questo nuovo anno.

Durante l'evento non sono purtroppo state condivise informazioni inedite riguardanti la prossima generazione di console. Tuttavia, un piccolo dettaglio ha attirato l'interesse degli appassionati videoludici. Ad apertura della conferenza, un breve filmato introduttivo ha presentato alcune delle partnership strette da AMD. Tra queste ultime, come noto, figura anche Microsoft, con la sua Xbox Series X, che si è brevemente tornata a mostrare all'interno del trailer, che è stato in seguito analizzato in ogni minimo dettaglio dagli osservatori.

Agli sguardi più attenti non sono in particolare sfuggite alcune inquadrature, che vi riportiamo direttamente in calce a questa news. Grazie alle immagini è possibile dare uno sguardo ulteriore al controller di Xbox Series X ed al retro della console. Per quanto riguarda quest'ultimo, in particolare, è possibile osservare quelli che potrebbero essere gli ingressi/uscite previsti per l'hardware.



In chiusura, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale dedicato alla console next-gen di Microsoft, il cui design ufficiale è stato presentato per la prima volta in occasione dell'edizione 2019 dei The Game Awards.