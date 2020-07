Xbox Series X sarà retrocompatibile con tutti i giochi Xbox One, tranne i titoli Kinect

In occasione dell'ultimo approfondimento di Phil Spencer sulla visione nextgen di Microsoft con l'annuncio di xCloud gratis su Xbox Game Pass Ultimate, il boss della divisione Xbox ha promesso la retrocompatibilità totale con i giochi Xbox One, tranne per quei titoli sviluppati in maniera specifica per Kinect.

In merito alla retrocompatibilità di Xbox Series X, il massimo rappresentante della divisione videoludica della casa di Redmond esordisce affermando che "i tuoi giochi non saranno lasciati indietro, grazie alla retrocompatibilità con le versioni precedenti. Sarai in grado di accedere a quattro generazioni di giochi sin dal primo giorno di Xbox Series X. I nostri ingegneri hanno impiegato anni a ideare modi innovativi per rendere accessibili questi titoli attraverso una tecnologia di nuova generazione, il tutto senza costi aggiuntivi e senza alcun lavoro da parte degli sviluppatori dei rispettivi giochi".

Lo stesso boss della divisione Xbox di Microsoft sottolinea inoltre come "il nostro intento è quello di permettere all'utenza Xbox Series X di accedere sin dal lancio alla retrocompatibilità con tutti i giochi Xbox One che non richiedono Kinect. Grazie alla potenza senza precedenti di Series X, la maggior parte dei tuoi giochi preferiti si caricherà più velocemente e funzionerà molto meglio sulla nuova console. Anche i controller Xbox come l'Xbox Elite Controller e l'Xbox Adaptive Controller funzioneranno su Xbox Series X, quindi non è necessario acquistare nuovi controller. Riteniamo che i tuoi investimenti nei videogiochi dovrebbero spostarsi con te nella prossima generazione".