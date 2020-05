Xbox Series X e retrocompatibilità: migliaia di giochi al lancio e tanta innovazione

Con un post pubblicato su Xbox Wire, Jason Ronald di Microsoft ha aggiornato il pubblico su quelle che saranno le caratteristiche della retrocompatibilità di Xbox Series X, facciamo insieme il punto della situazione.

Molti i punti interessanti citati dal team verdecrociato, che evidenzia come, fin da subito, il processo di crezione dell'hardware next-gen sia stato influenzato dalla volontà di dare piena espressione all'eredità offerta dalle precedenti generazioni di intrattenimento videoludico Xbox. Lo sforzo condotto dai tecnici Microsoft ha così reso possibile l'approdo di un vastissimo catalogo di giochi del passato sulla nuova piattaforma: "Con oltre 100.000 ore di playtesting già condotte, – si legge – miglia di titoli sono oggi già giocabili su Xbox Series X, dai più grandi blockbuster a cult e titoli amati dai fan."

Molti membri del team Xbox stanno già utilizzando l'hardware next-gen come propria console principale, sfruttando la possibilità di muoversi liberamente tra le generazioni. Le caratteristiche di Xbox Series X, inoltre, rendono possibile un automatico upgrade delle perfomance per molti giochi del passato, che si presentano dunque al meglio delle ambizioni dei loro creatori, in molti casi con risultati anche migliori rispetto a quelli ottenuti sulle console di lancio, sorattutto in termini di framerate, risoluzione e tempi di caricamento. Persino l'HDR potrà essere implementato su giochi Xbox e Xbox 360, senza conseguenze sulle performance di questi ultimi. Infine, si evidenzia, la funzionalità Quick Resume sarà disponibile anche per i titoli retrocompatibili. Inoltre Microsoft annuncia che alcuni titoli selezionati potranno girare a risoluzioni più elevate e al doppio del framerate originale.

Nonostante l'impegno nel riportare al presente giochi del passato rappresenti una sfida in termini tecnici e di gestione delle licenze, Microsoft afferma di essere intenzionata a cercare di offrire alla propria community i migliori strumenti per preservare la storia del medium. Obiettivo è quello di rendere Xbox Series X la console perfetta per guardare al futuro con uno sguardo attento al passato, permettendo di riscoprire i giochi che hanno segnato la storia di Xbox in una veste tutta nuova.

Maggiori dettagli sulla lineup giochi e sulla retrocompatibilità verranno svelati in seguito, prima che Xbox Series X raggiunga gli scaffali dei negozi alla fine dell'anno, in tempo per le festività natalizie.