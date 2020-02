Xbox Series X e retrocompatibilità: sono moltissimi i giochi già funzionanti

Com'è ormai ben noto da tempo, nel salotto di Phil Spencer c'è una Xbox Series X perfettamente funzionante. Il boss della divisione gaming di Microsoft ci sta giocando da un bel po' di tempo ormai, testando tantissimi giochi e al contempo fornendo il suo preziosissimo feedback al team di sviluppo.

Durante una recente chiacchierata con Gamertag Radio, Spencer si è complimentato con i suoi collaboratori e ha affermato che lo sviluppo della console e delle sue funzionalità si trova già ad ottimo punto. In questo momento dell'anno, all'epoca di Xbox One, si trovavano molto più indietro. Adesso lo stato dei lavori è così avanzato che Spencer può già utilizzare Xbox Series X come console primaria a casa sua.



Il boss di Xbox sta aiutando il team a stilare una lista dei giochi compatibili con la nuova console, che dovrà essere in grado di far girare tutti i titoli usciti su Xbox One, compresi quelli per Xbox 360 e Xbox inclusi nel programma di retrocompatibilità. A quanto pare, i giochi già perfettamente funzionanti sono "tonnellate". "La sto provando. Si trova in pieno sviluppo, ogni tanto si riavvia. Non tutti i giochi sono perfettamente compatibili. Stiamo lavorando sulla lista de giochi approvati, potete vedere a cosa sto giocando, ci sono tonnellate di giochi che funzionano", ha affermato.

Phil Spencer e il team hanno ancora diversi mesi davanti a loro per affinare il tutto. L'obiettivo dichiarato, ricordiamo, è quello di offrire la retrocompatibilità totale al lancio. Nel corso del medesimo intervento a Gamertag Radio, Spencer ha anche parlato delle esclusive di Xbox Series X.