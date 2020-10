Xbox Series X: tutto quello che c'è da sapere prima della recensione

Abbiamo trascorso due settimane in compagnia di Xbox Series X e condotto tantissime prove per testare le funzionalità della console Microsoft e scoprirne le potenzialità. Siete pronti per entrare nella next-gen?

Come ben sapranno i nostri lettori più affezionati, le prove svoltesi su Xbox Series X sono avvenute in più fasi per evidenziare i diversi elementi dell'esperienza ludica e contenutistica confezionata dalla casa di Redmond per il lancio della sua nuova famiglia di sistemi casalinghi.

Nei primi test abbiamo così analizzato la retrocompatibilità di Xbox Series X, con caricamenti fulminei nei giochi, nell'avvio della console e nella navigazione della dashboard (anche se quest'ultima deve essere ancora finalizzata). Dopo le analisi sulla retrocompatibilità, abbiamo svolto diversi test sulla rumorosità e delle prove per scoprire quanto scalda Xbox Series X, ottenendo in entrambi i casi dei risultati estremamente incoraggianti che ci rassicurano sulla qualità costruttiva della console.

Una volta ottenuti gli update gratis dei giochi Xbox Series X )Gears 5 e Gears Tactics) e i primi titoli nextgen (Yakuza Like a Dragon e DiRT 5) ci siamo poi dedicati ai test sulla grafica, sulla risoluzione e sul framerate, in particolar modo sull'opzione che consente di attivare i 120fps in determinati giochi.

Non sono poi mancate le prove con il nuovo controller, sulle prestazioni ottenibili nel trasferimento dei dati da una memoria esterna all'SSD interno e sui benefici (come pure sui limiti) del sistema Smart Delivery con update gratuiti non omogenei tra i diversi giochi provati.

Per un approfondimento ulteriore, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi invitiamo a leggere il nostro speciale a firma di Francesco Fossetti su tutto quello che c'è da sapere su Xbox Series X, la console nextgen di Microsoft che, insieme alla "sorella minore" Series S, debutterà sul mercato il 10 novembre.