Xbox Series X meno richiesta di Xbox One, Game Pass non è sostenibile con questi numeri

Parlando delle motivazioni che avrebbero spinto Microsoft a riconsiderare la propria strategia di publishing aprendosi anche alle altre cose, Timdog cita tra le altre cose le scarse vendite di Xbox Series X/S, inferiori alle aspettative della compagnia americana.

Di base, le vendite di Xbox Series X e Xbox Series S non avrebbero raggiunto i livelli sperati e questo rappresenta ovviamente un problema per Xbox Game Pass, che in questo modo non avrebbe più i numeri per crescere oltre un certo limite.

A queste condizioni, Xbox Game Pass non è sostenibile, i costi sono alti e la diffusione della piattaforma Xbox non è così ampia da generare profitti su console, fermo restando la disponibilità del Pass su PC e Mobile. In generale Microsoft sta registrando vendite hardware in calo di anno in anno e sembra chiaro come questo business non sia più così profittevole per l'azienda.

Come esempio del generale disinteresse che circonda Xbox Series X, Timdog ricorda che per il Black Friday dello scorso anno la console era in vendita a 350 dollari ma fondamentalmente "a nessuno interessava" e addirittura Xbox Serie X/S sarebbe meno richiesta di Xbox One, console che non ha certo brillanto per le sue vendite.

Xbox One e Xbox Series X hanno venduto 79 milioni di console al 30 giugno 2023, Xbox One ha piazzato circa 50 milioni di unità, questo vuol dire che Xbox Series X e S hanno totalizzato circa 30 milioni di console ad oggi, considerando anche le unità vendute da giugno a dicembre 2023.

Di contro, PlayStation 5 ha ormai superato le 50 milioni di console vendute.