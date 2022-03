Xbox Series X ricondizionate: sul Microsoft Store spuntano le prime console in sconto

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha ufficialmente dato il via alla vendita di Xbox Series X ricondizionate sul suo negozio online, con tanto di bundle molto convenienti per i giocatori.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le console ricondizionate sono le unità difettose che vengono inviate in assistenza e che, dopo una riparazione, vengono solitamente spedite agli utenti che contattano il supporto o vendute. Sembrerebbe quindi che il colosso di Redmond abbia deciso di iniziare a vendere le console ricondizionate ad un prezzo vantaggioso e direttamente sui suoi canali ufficiali. Al momento, infatti, è possibile acquistare Xbox Series X ricondizionate sia nello store inglese che in quello americano: oltre a permettere ai giocatori di acquistare la console con uno sconto rispetto al prodotto nuovo di zecca, vengono proposti anche bundle contenenti codici di giochi in versione digitale e controller a prezzo scontato. In vendita troviamo anche una garanzia extra della durata di tre anni al prezzo di 49 dollari, utile per eventuali danni alla macchina.

Insomma, con la grave carenza di scorte in tutto il mondo, l'arrivo di unità ricondizionate potrebbe aiutare qualche giocatore a procurarsi la console. Purtroppo non sappiamo ancora se tale iniziativa sia in arrivo anche in Italia e bisognerà attendere qualche giorno per scoprirlo.

