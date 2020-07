Xbox Series X riconquisterà i team giapponesi per Phil Spencer: Elden Ring all'evento?

Nel corso di una recente intervista ai microfoni del portale JeuxVideo, il buon Phil Spencer è tornato a parlare del mercato giapponese e della sua importanza, specificando che Microsoft è intenzionata ad incitare i team di sviluppo orientali a lavorare su Xbox Series X.

Ecco di seguito le parole di Spencer:

"Siamo consapevoli del fatto che ci sia ancora del lavoro da fare per riconquistare la fiducia dei team di sviluppo nipponici. Sono orgoglioso di quello che verrà mostrato all'evento del 23 luglio prossimo e abbiamo attualmente una roadmap grazie alla quale stiamo collaborando in maniera diretta con le software house giapponesi: in futuro avrete maggiori informazioni su ciò che stiamo realizzando."

"Sappiamo molto bene che è fondamentale che le aziende giapponesi che si occupano dello sviluppo di videogiochi percepiscano Xbox come una piattaforma sulla quale è possibile avere successo."

Sembra quindi che il boss della divisione gaming di Microsoft abbia già dei piani ben precisi per conquistare non solo il pubblico ma anche i team che operano in Giappone. Stando alle sue parole, alcuni dei prodotti mostrati la prossima settimana potrebbero già avere qualche effetto e non ci è voluto molto prima che i fan iniziassero a fantasticare. Queste dichiarazioni infatti, unite ai recenti tweet di Microsoft in relazione ad Elden Ring, non fanno che dare speranza ai giocatori che l'attesissimo titolo From Software possa finalmente tornare a mostrarsi proprio in occasione dell'evento dedicato ai giochi Xbox Series X del prossimo 23 luglio 2020, durante il quale è stato già confermato che potrebbe fare la propria comparsa anche qualche titolo delle terze parti. Che sia davvero questa la volta buona?

Vi ricordiamo che una delle ultime dichiarazioni di Microsoft riguarda le dimensioni più contenute per le installazioni dei giochi Xbox Series X.