Xbox Series X si rifà il look: arrivano le cover ufficiali! Si parte da Starfield

Mentre fervono i preparativi per il sempre più imminente lancio di Starfield, i curatori di Xbox Wire annunciano ufficialmente le Wraps di Xbox Series X, delle skin speciali che donano un nuovo aspetto alla console Microsoft.

Nella prima serie di Wraps che verrà presto commercializzata dalla casa di Redmond non poteva di certo mancare la cover speciale dedicata a Starfield, con delle fasce personalizzate da applicare sul corpo monolitico di Xbox Series X con design a torre per dare alla console l'aspetto NASApunk della prossima, attesissima space opera di Bethesda.

Le Wraps di Starfield saranno disponibili dal 18 ottobre al prezzo di 49,99 euro: il tema scelto da Microsoft riprende lo stile dei già annunciati controller ed headset di Starfield, con elementi grafici ispirati al programma Constellation.

Dal 10 novembre, invece, al prezzo di 44,99 euro sarà possibile acquistare la Wraps Mineral Camo azzurra; negli Stati Uniti e in Canada verrà commercializzata anche una seconda versione della cover mimetica di Xbox Series X, con pattern grigi.

Come sottolineato dagli stessi dirigenti di Microsoft, le Wraps di Xbox Series X nascono per offrire agli appassionati un'opzione più sostenibile e conveniente rispetto a quella legata all'acquisto di una console in edizione limitata.