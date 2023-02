Xbox Series X risparmia energia: come funziona e come si attiva la nuova modalità

Con la pubblicazione dell'aggiornamento di febbraio di Xbox Series X|S, la nuova console di casa Microsoft dedica maggiore attenzione all'ambiente e al consumo energetico.

La principale novità dell'update è infatti la possibilità di attivare la modalità di risparmio energetico di Xbox Series X|S. Quest'ultima consente di ridurre i consumi dell'hardware, con benefici per l'ambiente (e per la bolletta!). Ma come è possibile attivare la nuova feature della console? Il processo è molto semplice e richiede il completamento dei seguenti passaggi.

Attivare la modalità di arresto (risparmio energia) su Xbox Series X|S

Premere il pulsante Xbox sul pad della console;

della console; Dal pannello, selezionare l'opzione Profilo e Sistema;

Seguire il percorso Impostazioni, Generali, Risparmio Energia;

Selezionare l'opzione Arresta (risparmio energia);

Attivando la modalità,avrà un, e l'avvio dell'hardware potrà richiedere sino a 45 secondi. Selezionando l'opzione, inoltre, la consolein modo tale da attuarli nel momento della giornata in cui avranno un impatto minore sull'ambiente, grazie al contributo offerto alla rete elettrica dallePer ridurre ulteriormente l'impatto di Xbox Series X|S sull'ambiente, è inoltre possibile impostare lodella console dopo un determinato periodo di inattività. Per selezionare tale impostazione, è sufficiente seguire il seguente percorso nel pannello Xbox: Profilo e sistema, Impostazioni, Generali, Risparmio energia, Personalizza opzioni risparmio energia.