Xbox Series X: i risultati dei primi test sulla rumorosità, la nostra prova

Da qualche giorno stiamo provando in maniera approfondita Xbox Series X (in versione preview), non vediamo l'ora di dirvi di più su alcuni aspetti fondamentali della console, ma nel frattempo possiamo rendere noti i risultati dei test sulla rumorosità che abbiamo effettuato con un fonometro su Xbox Series X e - per paragone - anche su PlayStation 4 PRO.

Prima di cominciare, è bene specificare come abbiamo effettuato i Test. Per misurare la rumorosità abbiamo avvicinato il fonometro a circa un centimetro dalla scocca di Xbox Series X e PS4 PRO; chiaramente i risultati non sono indicativi di come verrà percepito il rumore all'interno della stanza, dal momento che la rumorosità è influenzata da tantissimi fattori, tra cui la distanza dall'hardware, il posizionamento della console, e dall'eventuale riverbero presente nel locale. Il nostro obiettivo non era quello di misurare il rumore percepito, ma quello emesso.

Durante i nostri test abbiamo registrato un valore di 22-26 decibel muovendoci tra la Dashboard di Xbox Series X, dato estremamente positivo se si pensa che il rumore di fondo della stanza viene misurato in 18-25 db. Anzi, a tal proposito vale la pena sottolineare che il suono di Series X, già ad un metro di distanza, viene completamente "sovrastato" dal rumore della stanza, e non si avverte in nessuna misura: per percepirlo bisogna avvicinare l'orecchio, proprio come si avvicina appunto il fonometro. Il rumore cresce fino a toccare il range 26-31db con Destiny 2 in esecuzione, e anche in questo caso non possiamo che lodare il sistema di dissipazione di Series X, che svolge un lavoro magistrale nel mantenere bassa la rumorosità. Da citare invece che in fase di installazione da supporto fisico i valori aumentano, e la console risulta solo in questo caso più rumorosa di Xbox One X, attestandosi su valori di 40-44 db.



Come paragone, abbiamo registrato i valori su PlayStation 4 PRO; il solo navigare nella schermata HOME ha generato valori compresi tra 58-61db, toccando la quota record di 67-71 db con The Last Of Us Parte 2 in esecuzione. Ricapitoliamo i dati nella seguente tabella:

Stanza 18-25db

Series X Dashboard: 22-26db

Series X Destiny 2: 26-31db

Series X Installazione Disco: 40-44 db

PS4 PRO Dashboard: 58-61db

PS4 PRO The Last of Us Parte 2: 67-71 db

Un'ultima nota: dal momento che i valori registrati dipendono dalle condizioni della stanza (in una stanza con temperature maggiori le console possono avere più difficoltà a dissipare il calore), non sono valori "universali". L'importante non è il valore assoluto, ma quello relativo, ovvero la distanza che c'è, ad esempio, fra il rumore delle due console quando si naviga nella dashboard. Altri test, effettuati con lo stesso strumento ma in altre condizioni o con condizioni analoghe ma strumenti differenti, potrebbero dare risultati diversi, ma si dovrebbe mantenere più o meno uniforme la differenza fra le varie configurazioni della tabella.



Effettueremo nuovamente i test non appena avremo modo di provare giochi next-gen o current-gen ottimizzati per Xbox Series X, chiaramente ad oggi (ricordiamo che abbiamo effettuato i test utilizzando giochi già disponibili sul mercato) il carico di lavoro del sistema è molto diverso rispetto a quella che sarà poi la reale situazione al lancio della console. Per fare un semplice esempio, Destiny 2 da noi utilizzato per i test verrà aggiornato per Xbox Series X portando con se una serie di ottimizzazioni e migliorie che andranno a gravare sulla richiesta computazionale del sistema, quindi sul riscaldamento, e di conseguenza anche sulla rumorosità dell'hardware, che è appunto legata al sistema di dissipazione del calore. Per questo ribadiamo che i valori riportati sono indicativi della situazione attuale con software current-gen e console in versione preview.