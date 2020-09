Xbox Series X va a ruba, Amazon USA non garantisce la consegna al day-one

L'apertura dei preordini di Xbox Series X, nonostante le rassicurazioni di Microsoft, si è rivelata piuttosto problematica. La console è andata a ruba in diversi paesi del mondo, come l'Australia e il Regno Unito, mentre negli Stati Uniti i giocatori hanno avuto a che fare con code interminabili (anche online) e continue disconnessioni.

Purtroppo, sembra che neppure coloro che sono riusciti a prenotare Xbox Series X possano stare tranquilli. In queste ore Amazon.com sta inviando agli utenti una mail in cui li avverte che la spedizione potrebbe subire dei ritardi, e che quindi la console rischia di non arrivare in tempo per il day one del 10 novembre. "Ti stiamo contattando in merito al tuo ordine di Xbox Series X per farti sapere in anticipo che potresti non ricevere l'oggetto il giorno del lancio a causa dell'elevata richiesta".

Una di queste email è arrivata pure a Geoff Keighley, uno dei giornalisti più noti dell'industria, che non ha esitato a condividerla su Twitter portando la questione all'attenzione di un vasto pubblico. Keighley ha anche fatto notare che non è la prima volta che riceve un'email di questo tipo, dal momento che è accaduto anche con PlayStation 5.

Insomma, nessuna delle due console sembra essere esente da queste problematiche. Ci auguriamo che Sony e Microsoft riescano a soddisfare l'enorme richiesta dei giocatori, che hanno una grande fame di next-gen.