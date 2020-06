Xbox Series X, rumor: Microsoft potrebbe aver acquisito un team polacco

C'è grande attesa da parte dei videogiocatori per l'evento di luglio dedicato alle esclusive di Xbox Series X. Nelle ultime ore sembra però che Microsoft non voglia solo mostrare i titoli first party in quell'occasione, ma che sia in programma anche l'annuncio di una nuova acquisizione.

Stando agli ultimi rumor, i Microsoft Game Studios si sarebbero ampliati di recente grazie all'acquisizione da parte del colosso di Redmond di uno studio polacco. Purtroppo non è chiaro quale sia lo studio in questione e, escludendo CD Projekt RED, i possibili team acquisiti da Microsoft potrebbero essere The Astronauts (Vanishing of Ethan Carter, Witchfire), People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War Judgement), 11 Bit Studios (Frostpunk), The Farm 51 (World War 3, Deadfall Adventures), Techland (Dying Light, Call of Juarez), Bloober Team (Blair Witch). È difficile stabilire quale potrebbe essere il nuovo team interno dell'azienda, ma tra questi quelli in passato più vicini sono stati People Can Fly per la pubblicazione dello spin-off di Gears of War e Techland, che ha mostrato in anteprima il gameplay del suo Dying Light 2 proprio sul palco della conferenza Microsoft all'E3 2019.

In attesa di scoprire se il rumor sia solo uno scherzo di un utente fantasioso o meno, vi ricordiamo che è notizia di poche ore fa che lo Smart Delivery di Xbox Series X gestirà anche i salvataggi.