Xbox Series X/S: oltre 1.6 milioni di upgrade via Smart Delivery a novembre

Novembre è stato un mese importante per Microsoft, che ha visto il lancio di Xbox Series X/S in tutti i principali mercati mondiali. I numeri del Game Pass sono cresciuti notevolmente e anche gli upgrade effettuati via Smart Delivery sembrano aver conquistato la community.

Nello specifico Microsoft parla di aver distribuito 1.6 milioni di aggiornamenti next-gen via Smart Delivery ai possessori di Xbox Series X/S durante il mese scorso. Questo non ci permette di avere una idea sul numero di console vendute dal momento che un singolo giocatore potrebbe aver effettuato l'upgrade di più giochi in suo possesso, sembra però che i consumatori abbiano accolto con curiosità e interesse questa possibilità.

Microsoft ha parlato anche di Xbox Series S, preferita dal 40% dei nuovi utenti Xbox rispetto alla sorella maggiore Xbox Series X. Tra i punti forti della piccolina della casa di Redmond troviamo senza dubbio un prezzo accattivante (299 euro), price point che la rende ideale per avvicinarsi al mondo Xbox e alla scoperta delle potenzialità del Game Pass e dell'infrastruttura Xbox LIVE.

Il 2020 di Xbox si chiude con la promessa dell'arrivo di xCloud su PC e iOS nella primavera del 2021 come parte della strategia di Microsoft per portare i giochi Xbox sul maggior numero di dispositivi.