Xbox Series X e S: 10 consigli da Microsoft per prepararsi alla Next Gen

Mancano ormai pochissimi giorni alla commercializzazione di Xbox Series X ed S, e così i curatori del "blog istituzionale" di Xbox Wire confezionano uno speciale in cui forniscono dieci suggerimenti agli appassionati, con tanti consigli per chi non vede l'ora di abbracciare la Next Gen targata Microsoft.

I punti toccati dai rappresentanti dell'azienda tecnologica americana sono davvero tanti e consentono agli utenti di prepararsi per tempo all'arrivo di Xbox Series X e Xbox Series S che ricordiamo essere previsto per il 10 novembre. Diversi consigli coinvolgono i fan di lunga data e ai possessori di Xbox One, mentre altri si rivolgono a chi intende passare solo adesso al "lato verdecrociato della Forza videoludica".

Nel link all'articolo di Xbox Wire citato in calce alla notizia, troviamo così degli interessanti spunti di riflessione e delle dritte per configurare il proprio account o crearne uno nuovo, scaricare l'app Xbox e associarla all'account o fare spazio a Xbox Series X o S nella propria postazione di gioco. Sempre nell'articolo di Xbox Wire si segnalano i suggerimenti sull'utilizzo di un hard disk esterno per immagazzinare i giochi installati su Xbox One e portarli su Series X|S, le operazioni da compiere per impostare la TV e i consigli per elevare l'esperienza di gioco utilizzando delle periferiche audio di ultima generazione che sappiano sfruttare il 3D Spatial Sound di Xbox Series X e S.

