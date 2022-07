Xbox Series X/S:l'accensione fulminea del nuovo update a confronto con l'attuale dashboard

L'annuncio della nuova accensione quasi istantanea di Xbox Series X/S ha solleticato la curiosità della community e generato un acceso dibattito sui social. Il giornalista Tom Warren ci offre così ulteriori spunti di riflessione con una video comparativa tra l'attuale e la futura sequenza di avvio.

Partecipando al programma Xbox Insider, il redattore di The Verge ha installato la versione preliminare del nuovo software di sistema della famiglia di console Xbox Series X/S e confermato quanto di buono è emerso nelle clip condivise nei giorni scorsi dagli altri beta tester.

In base alle prove condotte da Warren, la nuova sequenza di avvio da console spenta (un'operazione conosciuta anche come Cold Boot) promette di essere davvero fulminea. Pur essendo ancora in fase di testing, il nuovo Update di Xbox Series X/S vanta già dei tempi di accensione pressoché dimezzati rispetto a quelli sperimentati con il Cold Boot dell'attuale versione del software di sistema delle console Microsoft (5,5 secondi rispetto agli attuali 10,5).

L'abbattimento dei tempi di avvio, nei piani della casa i Redmond, dovrebbe rendere ancor più vantaggioso per gli utenti attivare la modalità Risparmio Energetico di Xbox Series X/S: come sottolinea scherzosamente lo stesso Tom Warren, infatti, la nuova sequenza di accensione delle console Microsoft "rischia" di essere più veloce della sequenza di avvio di molte TV in commercio!

Prima di lasciarvi alla video comparativa, vi ricordiamo che con il prossimo aggiornamento assisteremo anche al lancio della chat vocale di Discord su Xbox Series X/S e One.