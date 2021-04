Xbox Series X/S: aggiornamenti in arrivo per Quick Resume e audio

Microsoft ha annunciato l'arrivo del nuovo aggiornamento Xbox di aprile ma c'è di più perché a partire da oggi gli utenti Xbox Insider del gruppo Alpha Skip-Ahead potranno scaricare un ulteriore update in preview per testare in anteprima due interessanti novità.

L'aggiornamento XB_FLT_2108CO21363.1501.210416-2200 porta in dote una novità per il Quick Resume, l'update aggiunge infatti nella dashboard una lista dei giochi in sospeso, utile per tenere traccia dei giochi in Stand-By, inoltre nella guida viene segnalato se il gioco in esecuzione supporta o meno questa funzionalità. La seconda miglioria riguarda invece il comparto audio con la possibilità di decidere per ciascuna applicazione se far gestire l'audio alla console o inviare il flusso a un dispositivo esterno. L'update inoltre risolve vari bug e problemi minori con l'obiettivo di migliorare l'esperienza d'uso della dashboard su tutte le console Xbox.

Microsoft ha inoltre confermato che presto altri giochi supporteranno FPS Boost, tra i titoli che supportano questa opzione al momento troviamo Fallout 4, Dishonored Definitive Edition, Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Prey, Sniper Elite 4, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, EA Sports UFC 4 e Watch Dogs 2, facile immaginare dunque che l'elenco possa presto espandersi con ulteriori giochi, speriamo di saperne di più entro breve.