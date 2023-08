Xbox Series X/S è 'alla fine dell'inizio' del suo ciclo vitale: parla Phil Spencer

Sono passati quasi tre anni dal lancio di Xbox Series X/S sul mercato, avvenuto il 10 novembre del 2020 in tutto il mondo. Ma al netto del terzo anniversario dietro l'angolo, per Phil Spencer l'attuale piattaforma Microsoft ha appena iniziato a fare sul serio, lasciando intendere che ha ancora una lunga strada davanti a sé.

Nel corso di un'intervista con IGN.com, il capo della divisione Xbox si è soffermato sul ciclo vitale di Xbox Series X/S, sottolineando che la console è solamente alla fine della sua fase iniziale, pronta ad entrare totalmente nel vivo ora che i problemi di scorte sono stati definitivamente risolti.

"Credo che siamo alla fine della fase iniziale del suo ciclo vitale, e credo che i problemi di scarsa reperibilità abbiano in un certo senso allungato questa parte iniziale", afferma Spencer, che prosegue: "Dal punto di vista di uno sviluppatore, non solo noi ma anche le terze parti, stiamo iniziando a vedere pubblicata un poco alla volta l'ondata di giochi rallentati dal Covid-19. In questo momento ci sono numerosi giochi che stanno uscendo, stiamo iniziando a superare il momento iniziale di questa generazione per muoverci si spera in una fase in cui, da possessori di una console, iniziamo ad avere giochi che ne sfruttano appieno le capacità hardware con grandi titoli pronti per essere giocati".

Insomma, per il numero uno di Xbox ci stiamo avvicinando al momento in cui l'attuale generazione entra definitivamente nel vivo, con un numero un poco alla volta sempre più ampio di titoli pubblicati e che faranno compiere alle attuali piattaforme in commercio il proverbiale balzo in avanti dopo i primi anni complicati a causa di Covid-19 e carenza di scorte. Sempre per lo stesso Spencer, tra l'altro, pubblicare 4 first party Xbox all'anno è già diventato un fatto, e ci sono le basi per proseguire su questa strada anche per il 2024 e gli anni a venire.

Nel frattempo Phil Spencer ha già giocato 200 ore a Starfield, sostenendo che il nuovo kolossal di Bethesda sia più vicino allo stile di Oblivion anziché quello di Skyrim.