Xbox Series X e S: su Amazon partono i preorder del controller Electric Volt

Come promesso da Microsoft qualche settimana fa, i nuovi controller Electric Volt sono in dirittura d'arrivo e chiunque voglia accaparrarsene uno per utilizzarlo su Xbox Series X|S può ora farlo tramite Amazon.

Ecco di seguito il link per raggiungere il prodotto sul celebre sito e procedere con il preorder:

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il controller Xbox Electric Volt è la nuova colorazione della periferica di controllo compatibile con Xbox One, Xbox Series X|S, PC (solo su Windows 10) e smartphone Android/iOS. Proprio come Blu Shock e Red Pulse, questo nuovo modello di controller ha la scocca frontale e gli stick colorati e mantiene invece il colore bianco per il retro e il nero per i dorsali e la croce direzionale. Per quello che riguarda invece le funzionalità, si tratta dello stesso pad incluso nelle confezioni di Xbox Series X e S, il quale presenta una croce direzionale migliorata, il tasto dedicato alla condivisione e il grip sui grilletti.

Va precisato che il controller Electric Volt, venduto al prezzo di 59,99 euro, non è ancora disponibile e stando alle informazioni disponibili su Amazon dovrebbe arrivare il prossimo 22 maggio 2021. Vi ricordiamo inoltre che questa non è l'unica colorazione in arrivo nei prossimi giorni e a breve dovrebbero essere aperte anche le prenotazioni di Daystrike Camo, ovvero la versione mimetica rossa del nuovo controller per Xbox Series X e S.