Xbox Series X e S: da Apple TV a Netflix, tutte le app multimediali disponibili al lancio

I curatori del "portale istituzionale" di Xbox Wire dedicano il loro ultimo approfondimento a tema nextgen a un aspetto non secondario dell'esperienza utente di Xbox Series X e S, ossia alle app multimediali e ai servizi in streaming che saranno accessibili al lancio della nuova famiglia di console verdecrociate.

Will Tuttle di Xbox.com parte dalla constatazione che l'intera suite di applicazioni multimediali di Xbox Series X|S è accessibile anche su Xbox One come parte della New Xbox Experience e dello sforzo profuso da Microsoft per garantire una continuità tra l'attuale e la prossima generazione di console.

Rivolgendosi a coloro che decideranno di entrare nella famiglia Xbox acquistando una fiammante Xbox Series X o Xbox Series S, Tuttle spiega quindi che, dal 10 novembre, sarà possibile accedere alle app di Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV e Sky Ticket (la lista in questione, è bene sottolinearlo, si riferisce al mercato statunitense).

Come anticipato dall'Editor in Chief di Xbox Wire, sempre dal 10 novembre sarà possibile trovare nel Microsoft Store integrato nella dashboard di Xbox Series X e S tantissime altre applicazioni multimediali, ivi comprese le app dei servizi in streaming attivi nei maggiori Paesi europei e asiatici. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la lineup di lancio dei giochi Xbox Series X e S, al netto ovviamente delle migliaia di titoli retrocompatibili promessi in questi mesi dalla casa di Redmond.