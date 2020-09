Xbox Series X/S: arriva il pad di colore blu, presto disponibili i bundle per PC

È arrivato a sorpresa nel corso della serata l'annuncio di una serie di nuovi accessori targati Microsoft e compatibili con tutta la famiglia di console Xbox (incluse Series X e Series S) e PC.

Il colosso di Redmond ha infatti annunciato che al lancio della console di prossima generazione saranno disponibili sugli scaffali di tutti i negozi ben tre diverse colorazioni per il nuovo controller: Carbon Black (incluso anche nella confezione di Xbox Series X), Robot White (incluso anche nella confezione di Xbox Series S) e il nuovo Shock Blue. Il terzo controller presenta la scocca frontale di colore blu con i tasti dorsali e quelli frontali di colore nero e il retro in bianco. A prescindere da quale sia il vostro preferito, il prezzo di queste periferiche sarà lo stesso di quelle dell'attuale generazione: 59,99 dollari. Ai pad si aggiunge anche il pacchetto contenente un cavo USB per la ricarica e una batteria ricaricabile, venduti in bundle al prezzo di 24,99 dollari. I giocatori PC potranno invece approfittare dell'offerta che mette a loro disposizione controller e ricevitore wireless per Windows 10 in un'unica soluzione. Tutti questi accessori potranno essere prenotati a partire da domani, in concomitanza con la partenza dei preordini di Xbox Series X e S.

Per chi fosse invece interessato ai controller personalizzati di Design Lab, va precisato che il servizio accoglierà il nuovo design ma solo dopo un periodo di pausa: i server verranno spenti il 14 ottobre 2020 e torneranno a funzionare solo nel corso del 2021.