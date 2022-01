Xbox Series X/S, arriva la smentita: la modalità Sviluppatori non sarà eliminata!

Nella giornata del 5 gennaio 2022 si è diffusa la voce di un possibile blocco della modalità Sviluppatori su Xbox Series X/S da parte di Microsoft. Non sembra proprio essere questo il caso, dato che il colosso americano si è mobilitato per smentire in via ufficiale la notizia.

Sulla questione è intervenuto Jason Ronald, capo del progetto Xbox Series X/S, che in una serie di tweet ha spiegato qual è la situazione. "Non abbiamo alcuna intenzione di rimuovere o disattivare la modalità Sviluppatori sulle console Xbox. Continueremo a supportare e credere in una florida community di sviluppatori di indie e app su Xbox", afferma Ronald, rivelando che il malinteso potrebbe essersi generato da un semplice errore nei lavori di manutenzione: "Come parte di una regolare manutenzione periodica volta ad eliminare gli account inattivi, alcuni account relativi al Partner Center ed utilizzati per la modalità Sviluppatori su Xbox One e Xbox Series X/S sono stati inavvertitamente disabilitati".

"Stiamo lavorando attivamente - prosegue Ronald - per identificarli e riattivarli il prima possibile. Una volta che un account sarà riabilitato, gli utenti potranno di nuovo accedere alla modalità Sviluppatori su console Xbox. Ci scusiamo per l'inconveniente e lavoreremo per risolvere la questione, grazie per la vostra pazienza". Il progettista invita infine tutti coloro affetti dal problema a contattare ReportApp@microsoft.com per segnalare la questione.

Insomma, la modalità Sviluppatori non va da nessuna parte e continuerà ad essere parte dell'esperienza Xbox. Nel frattempo, secondo un insider, sarebbero in arrivo oltre 30 esclusive Xbox Series X/S nel 2022, con diversi giochi ancora avvolti nel mistero pronti per essere rivelati nei prossimi mesi.