Xbox Series X/S, arriva l'Update di Febbraio: c'è il supporto a Google Home tra le novità

Il nuovo Risparmio Energetico di Xbox Series X/S è solo uno dei tanti interventi promessi da Microsoft con l'aggiornamento del software di sistema che interesserà le console verdecrociate di questa e della passata generazione a partire da oggi, mercoledì 15 febbraio.

Una volta completato il rollout del firmware di febbraio 2023, per i possessori di una console Xbox attivare il Risparmio Energetico sarà come piantare nuovi alberi: come sottolinea la stessa casa di Redmond, per ogni due utenti che decidono di non ricorrere per un anno alla più 'energivora' modalità in standby si potrà risparmiare la stessa CO2 prodotta da un albero piantato e cresciuto per un decennio.

L'ultimo aggiornamento del software di sistema delle console Xbox, inoltre, offre ai progettisti Microsoft l'opportunità di introdurre una nuova opzione che consente agli utenti di nascondere la grafica del gioco quando si seleziona l'apposito riquadro, in modo tale da rendere più 'pulita' la dashboard ed evitare la modifica costante dello sfondo navigando nel menù Home.

L'altra grande novità del firmware di febbraio 2023 delle console Xbox è rappresentata dalla possibilità di utilizzare l'app Google Home come telecomando touch per l'accensione, lo spegnimento, la navigazione dei menù e la riproduzione dei contenuti multimediali. La nuova funzione, utilizzata in congiunzione con i comandi vocali dell'Assistente Google, permette agli utenti Xbox di controllare la propria console direttamente dall'app Google Home.

Tra le ottimizzazioni offerte dal nuovo software di sistema di Xbox non manca infine l'opzione per facilitare il ritorno a un party attraverso un apposito menù che elencherà in ordine cronologico gli ultimi gruppi aperti.