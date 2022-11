Xbox Series X/S, arriva l'Update di novembre! Novità per Discord, Catture e wishlist

Dalle pagine di Xbox Wire, i curatori del 'blog istituzionale' di Microsoft elencano le tante novità dell'Update Firmware di novembre per le console della famiglia Xbox Series X/S e le piattaforme della passata generazione (Xbox One/S e Xbox One X).

In vista della Dashboard 2023 di Xbox Series X/S, la casa di Redmond coglie l'occasione offertagli da questo aggiornamento per apportare tutta una serie di migliorie, aggiunte e modifiche alle funzionalità dell'interfaccia delle console verdecrociate.

Tra i punti salienti delle note che accompagnano il rollout dell'Update di novembre 2022 su Xbox One e Series X/S spicca l'accesso senza smartphone ai canali vocali di Discord su Xbox Series X/S e l'implementazione del sistema di soppressione del rumore nelle chiamate vocali di Discord tramite un avanzato algoritmo che produce un audio ancora più nitido e blocca i rumori di sottofondo (come il clic delle tastiere o dei cani che abbaiano).

Il nuovo firmware delle console Microsoft introduce anche dei miglioramenti alle wishlist, con notifiche per le offerte attive sui videogiochi da regalare (o farsi regalare da amici, parenti, partner e via discorrendo). L'altra grande novità della dashboard novembrina di Xbox è rappresentata dall'inedita App per le Catture, un'applicazione da utilizzare per organizzare, visualizzare e condividere in maniera più semplice le immagini e i filmati registrati dalla console, con miglioramenti nel bitrate e nella risoluzione delle clip registrate su Xbox Series X/S.

Con l'update di novembre di Xbox c'è spazio anche per delle migliorie alle opzioni di alimentazione, con delle informazioni esaustive sui consumi previsti ricorrendo o meno alla modalità Risparmio Energetico e delle opzioni per spegnere la console dopo un determinato periodo di inattività. Microsoft ha inoltre integrato delle funzioni per effettuare degli streaming su Twitch, Lightstream e Streamlabs Studios.

Nel lungo elenco delle novità della dashboard delle console Xbox vengono infine citati i miglioramenti apportati a Xbox Cloud Gaming con la vibrazione dei controller su PC e Mac, l'introduzione della nuova sezione Consigli nelle Impostazioni con un riepilogo delle cose che si possono fare per ottenere il massimo dalla propria Xbox, la riprogettazione della sezione Supporto Xbox e, tanto per gradire, l'accesso della funzione "Chiedi di Partecipare" direttamente dalla schermata del proprio profilo.