Xbox Series X/S in arrivo: ancora annunci da Microsoft? Geoff Keighley stuzzica i fan

Il vertici verdecrociati non hanno certamente fatto mancare le sorprese nel corso dell'ultime settimane: dal reveal di Xbox Series S, per quanto anticipato dai leak, all'acquisizione Microsoft di Bethesda, c'è stato senza dubbio di cui discutere.

All'esordio di Xbox Series X sul mercato videoludico manca ormai poco, con l'appuntamento fissato per il prossimo 10 novembre. Eppure, sorge il dubbio che la dirigenza Xbox possa avere ancora qualche annuncio da condividere con il pubblico. A suggerirlo, è una sibillina affermazione di Geoff Keighley, storico organizzatore e conduttore dei The Game Awards.

Durante l'iniziativa Game Pink Live, diretta benefica votata alla raccolta fondi per la lotta contro il tumore al seno, l'ormai celebre giornalista è intervenuto sui canali social di Xbox per contribuire alla conduzione dell'evento. Non sono ovviamente mancati gli ospiti, tra i quali ha fatto la sua comparsa anche Aaron Greenberg, parte del team marketing di Xbox. Nell'accoglierlo, Keighley ha pronunciato le seguenti parole: "È un anno impegnativo per voi: molti giochi in arrivo, ho sentito rumor su di un blog post in arrivo lunedì [...]".



Ovviamente, l'allusione non è sfuggita al pubblico: con l'appuntamento trasmesso sabato 3 ottobre, il lunedì citato corrisponderebbe alla giornata odierna, 5 ottobre. Che qualcosa sia davvero in arrivo? Per scoprirlo non resta che attendere poche ore! Nel frattempo, si affastellano sempre più rumor su di un'acquisizione di SEGA da parte di Microsoft.