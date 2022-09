Xbox Series X/S: in arrivo il controller d'argento Lunar Shift? Indizi da un leak

Sembra proprio che il controller Mineral Camo svelato per Xbox e già disponibile non sia stato l'unico in lavorazione presso Microsoft negli ultimi tempi. Un avvistamento sospetto, infatti, lascia intendere il futuro arrivo di un ulteriore pad, con una colorazione mai vista finora.

Stando a quanto scoperto dal profilo Twitter Espìa de Ofertas consultando Amazon, il colosso di Redmond avrebbe in produzione anche il controller "Lunar Shift" per Xbox Series X/S e Xbox One, con un rivestimento argenteo sul davanti e maggiormente tendente al grigio sul retro. Espìa de Ofertas afferma di non aver mai sentito parlare prima di questo nuovo modello, ed è riuscito anche a risalire ad alcune immagini che renderebbero maggiormente verosimile l'esistenza di questa colorazione.

Microsoft tuttavia non ha mai confermato finora l'esistenza del controller Lunar Shift, nemmeno dopo la pubblicazione della versione Mineral Camo disponibile dallo scorso 27 settembre. A questo punto bisogna aspettare maggiori chiarimenti da parte della divisione Xbox per capire non solo se il pad d'argento esiste davvero, ma anche quando eventualmente dovrebbe essere disponibile sul mercato.

Restando sempre in termini di colorazioni alternative, è stato smentito l'arrivo di una Xbox Series X bianca, dopo essere comparsa in uno spot di Logitech G Cloud che aveva lasciato intendere l'esistenza di questa versione.