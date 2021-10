Xbox Series X/S: in arrivo la dashboard in stile Xbox 360? Ne parla un'ingegnere Microsoft

La recente trasformazione del sito Xbox in omaggio alla dashboard 360 ha spinto in molti a chiedersi se Microsoft si stia preparando a un cambiamento analogo anche per l'interfaccia di Xbox One e Series X/S.

Incuriositi dalle attività svolte dalla casa di Redmond per i 20 anni di Xbox, diversi appassionati hanno deciso di chiedere direttamente agli esponenti del Team Xbox se le "sorprese a tema Xbox 360" coinvolgeranno anche l'interfaccia delle piattaforme verdecrociate dell'attuale e della passata generazione.

Tra i tanti esponenti della divisione Xbox interpellati dai fan troviamo Eden Marie: l'ingegnere Microsoft impegnata nello sviluppo della dashboard di Xbox One e Series X/S ha provato a chiarire definitivamente i dubbi della community rispondendo con un secco "NO" alla domanda postagli da chi, tra il serio e il faceto, ha chiesto quali potessero essere le probabilità per il ritorno della UI che ha accompagnato il lancio di Xbox 360.

L'interfaccia originaria di X360, lo ricordiamo, si caratterizzava per le sue schede suddivise in "blade virtuali" ispirate al design della console collocata in posizione verticale, con colori accesi e un utilizzo esteso di loghi che rimandavano alla piattaforma di Xbox Live Gold e allo stile degli avatar Microsoft.

Il futuro della schermata e dei menù delle piattaforme dell'ecosistema Xbox è però rappresentato dalle novità dell'ultimo update e da interventi come quello che ha portato all'introduzione della dashboard in 4K di Xbox Series X/S.