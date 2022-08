Xbox Series X/S e One: l'acquisizione di Activision porterà nuovi giochi retrocompatibili?

Dopo aver sollevato un vespaio sui social con le sue dichiarazioni sul mancato arrivo di giochi AAA third party su Game Pass da qui a fine 2022, l'insider Shpeshal_Nick si è detto certo del fatto l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft favorirà l'arrivo di nuovi giochi retrocompatibili su Xbox Series X/S.

Nell'ultimo podcast tenuto da Nick Baker, il fondatore di XboxEra ha affrontato questo importante argomento segnalando quelle che, stando alle sue fonti, sarebbero le mosse compiute dalla casa di Redmond per ridare slancio al programma di retrocompatibilità delle console Xbox.

Sulla scorta delle voci di corridoio raccolte, Shpeshal_Nick ritiene perciò che Activision Blizzard e Microsoft stiano già programmando il proprio futuro insieme, a cominciare proprio dalla retrocompatibilità e, perché no, dall'aggiunta di funzionalità come FPS Boost per titoli delle passate generazioni.

L'insider mette però dei paletti alle possibilità offerte da Activision e Microsoft per questo genere di interventi: "Non credo ci sia alcuna speranza per la retrocompatibilità dei giochi Marvel, semplicemente perché è un discorso che riguarda sia Marvel che la Disney. Tolti questi giochi, ce ne sarebbero alcuni molto ovvi, diciamo un paio, che potrebbero ritornare con versioni retrocompatibili concesse in licenza da Activision Blizzard e King".

Tra i videogiochi Activision delle generazioni di Xbox e Xbox 360 che potrebbero fare il loro ritorno su Xbox One e Series X/S con versioni retrocompatibili o "potenziate" con FPS Boost e migliorie varie tra grafica e risoluzione, citiamo ad esempio Crash Bandicoot, Blur e Singularity, oppure il primissimo capitolo di Call of Duty.

A chi ci segue, ricordiamo che nel novembre dello scorso anno Microsoft disse basta ai giochi retrocompatibili su Xbox Series X/S per via dei sopraggiunti "vincoli tecnici e di licenze".