Xbox Series X/S: in arrivo novità e gameplay sui Giochi Ottimizzati disponibili al lancio

Dalle colonne del sito Xbox.com, Aaron Greenberg di Microsoft promette di condividere molto presto tutti i dettagli sui Giochi Ottimizzati per Xbox Series X e S che saranno disponibili per la finestra di lancio della nuova famiglia di console nextgen della casa di Redmond.

Nel messaggio che celebra i successi degli Xbox Game Studios nel 2020, il principale responsabile del marketing della divisione Xbox di Microsoft ricorda la retrocompatibilità evoluta di Xbox Series X e spiega che "con quattro generazioni e migliaia di giochi accessibili per queste festività natalizie, questa sarà la più grande lineup di lancio che si sia mai vista nella storia dei videogiochi. Condivideremo tutti i dettagli sui giochi che saranno completamente ottimizzati per Xbox Series X e S entro la fine del mese".

Stando sempre a Greenberg, il reveal della lista dei Giochi Ottimizzati per Xbox Series X e S avverrà con tanti video gameplay che mostreranno le migliorie grafiche e contenutistiche previste per i videogiochi che trarranno beneficio da questi upgrade gestiti in automatico tramite il sistema Smart Delivery. Il dirigente di Microsoft, però, non specifica se i filmati in questione riguarderanno solo i giochi first party e le esclusive (come Forza Horizon 4, Gears 5 o Minecraft) o coinvolgeranno anche le terze parti con video sulle versioni nextgen di kolossal tripla A come Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War, FIFA 21 o Watch Dogs Legion.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibili dal 10 novembre al prezzo rispettivamente di 499 e 299 euro.