Xbox Series X e S in arrivo: spuntano strutture misteriose a Londra e Greenstown

Mentre gli appassionati attendono le conferme di avvenuta spedizione di Xbox Series X e Xbox Series S, i vertici di Microsoft si preparano a festeggiare in grande stile l'ingresso in famiglia dei nuovi hardware.

Come già annunciato in precedenza, nel corso della serata prenderà il via uno speciale evento di lancio di Xbox Series X e S, organizzato ovviamente in versione digitale. Durante quest'ultimo, vi sarà modo di celebrare l'ingresso del colosso di Redmond nell'epoca next-gen, con le due nuove console che andranno ad unirsi al pantheon hardware dell'universo verdecrociato. La diretta - Microsoft lo ha già confermato - non dovrebbe includere alcun tipo di nuovo annuncio, ma rappresentare semplicemente un'occasione per celebrazioni e festeggiamenti.

E sembra che alcune divisioni Xbox si stiano preparando a eventi in grande stile. In particolare, la Nuova Zelanda, che in virtù del fuso orario sarà il primo mercato ad accogliere ufficialmente Xbox Series X e Xbox Series S, ha visto comparire una misteriosa struttura presso Greenstown. Lo stesso è accaduto anche a Londra, con l'account Twitter di Xbox UK che promette gameplay esclusivi e una ricca serata celebrativa. Con tutta probabilità, le due grandi strutture, che rievocano il design di Xbox Series X, offriranno un countdown alla mezzanotte, ma per scoprire ogni dettaglio non resta che attendere questa sera.



In Italia, lo show Microsoft prenderà il via alle ore 19:00 e si protrarrà sino all'una di notte.