Xbox Series X/S: in arrivo un tema dinamico 'nostalgico'? Lo suggerisce Major Nelson

In occasione dell'ultimo streaming di Major Nelson incentrato su Mass Effect Legendary Edition, il dirigente di Microsoft non si è limitato a discutere della remaster della trilogia del Comandante Shepard ma ha solleticato la curiosità dell'utenza Xbox mostrando in anteprima un nuovo tema dinamico di Xbox Series X/S.

Per tutta la durata dello streaming organizzato da Larry "Major Nelson" Hryb, l'esponente della divisione videoludica della casa di Redmond ha infatti mostrato sullo sfondo un tema dinamico "per nostalgici" che non è ancora stato reso disponibile su Xbox Series X e Series S.

Il tema in questione riprende l'animazione della dashboard della prima console verdecrociata, con annessi elementi grafici di contorno. Che si tratti di uno dei contenuti inediti in arrivo con il prossimo aggiornamento firmware di Xbox Series X/S? Secondo alcuni, dietro a questa anticipazione potrebbe anche celarsi l'intenzione di Microsoft di consentire ai propri utenti di utilizzare dei temi dinamici personalizzati. Staremo a vedere.

