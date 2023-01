Xbox Series X/S: attivare il Risparmio Energetico sarà come piantare nuovi alberi

Nell'illustrare i propri sforzi per la sostenibilità ambientale con iniziative come quella della rivoluzione del Risparmio Energetico di Xbox Series X/S, Microsoft ricorre a un'interessante analogia per descrivere i benefici apportati dall'attivazione di questa modalità.

Il nuovo aggiornamento del software di sistema delle console Xbox sarà disponibile entro breve per tutti i giocatori. Già adesso, però, gli iscritti al programma Xbox Insider stanno ricevendo un update che renderà la propria console "carbon aware".

Ciò significa che l'impronta di carbonio della console verrà ridotta ottimizzando il sistema deputato alla gestione degli aggiornamenti e dei download, attivandoli quando il dispositivo è in grado di attingere a fonti di energia più rinnovabili nella propria rete elettrica locale. Chi ha scelto di attivare la modalità Risparmio Energetico su Xbox Series X/S, comunque, sa già che l'energia assorbita dalla console da spenta risulta essere sensibilmente inferiore (0,5 watt in modalità Arresto contro i 10-15 watt in standby), ma la rivoluzione promessa da Microsoft avrà un impatto ben maggiore, a tutto vantaggio dell'ambiente.

L'impostazione della modalità Risparmio Energetico su tutte le console Xbox con questo aggiornamento una tantum della dashboard, infatti, si tradurrà nel risparmio di un'enorme quantità di carbonio. A detta di Microsoft, ogni due Xbox che utilizzano la modalità 'arresto' in Risparmio Energetico risparmiamo una quantità di carbonio equivalente a quella di un albero piantato e cresciuto per dieci giorni. Il dato condiviso dalla casa di Redmond è riferito anche alle console della famiglia Xbox One, con modalità 'arresto' eseguite mediamente per 20 ore al giorno.

A prescindere da questo update una tantum, Microsoft incoraggia perciò tutti i giocatori a scoprire di più sulle opzioni di risparmio energetico e ad attivarle sulla propria console Xbox andando su Impostazioni > Generali > Risparmio Energia.